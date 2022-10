Bovenschulte: Deckel für Gaspreis muss früher kommen

Denkmäler

Mit Mütze und Mantel: Wintersaison in preußischen Schlössern

Ob Kamine in den Schlossgemächern die königlichen Familien wärmen konnten? Heutzutage bleibt es in den historischen Räumen im Winter kalt. Möglichst umweltfreundlich soll auch die Arbeit in den Schlossgärten werden.