Als Nachfolger von Alexander Dobrindt tritt der Franke Alexander Hoffmann an der Spitze der CSU-Landesgruppe im Bundestag in große Fußstapfen. (Archivbild)

Berlin - Im politischen Berlin ist der CSU-Politiker Alexander Hoffmann schon lange kein Unbekannter mehr – bald dürfte sein Bekanntheitsgrad aber auch darüber hinaus deutlich steigen: Der 50-jährige Franke übernimmt den Chefposten in der CSU-Landesgruppe von Alexander Dobrindt, der Bundesinnenminister werden soll. Er führt damit die 44 Abgeordneten an und ist erster Stellvertreter des wohl künftigen Unionsfraktionschefs Jens Spahn.

Wie groß Hoffmanns Rückhalt in der Landesgruppe ist, zeigte sich bei seinem Wahlergebnis: Einstimmig votierten die 43 anwesenden CSU-Abgeordneten bei der Abstimmung für ihn. Hoffmann gilt als bodenständig, loyal und rhetorisch begabt. Er ist verheiratet, hat einen Sohn und eine Pflegetochter.

Seit 2013 Mitglied des Bundestages – gelernter Jurist

Seit 2013 ist der gelernte Jurist Hoffmann Mitglied des Bundestages, hier vertritt er den Landkreis Main-Spessart. Seit gut einem Jahr war er als parlamentarischer Geschäftsführer der Landesgruppe für die interne Organisation der CSU-Abgeordneten mitverantwortlich. Sein bisheriges Amt übernimmt der 47-jährige Reinhard Brandl aus Ingolstadt.

Er sehe seine Nominierung als „großen Vertrauensbeweis“ für die in der Vergangenheit geleistete Arbeit, teilte Hoffmann bereits in der vergangenen Woche mit. Zuvor hatte Parteichef Markus Söder seine Beförderung unter großem Applaus im CSU-Vorstand verkündet und dabei explizit auch Hoffmann als „glänzenden Redner“ gelobt. Sein Job werde es nun sein, die Gesetzesvorhaben, die in CSU-Ministerien erarbeitet werden, auf den parlamentarischen Weg zu bringen, „allen voran in der Migrationspolitik“.

Mitglied des parlamentarischen Kontrollgremiums

In der CSU ist Hoffmann seit 2006, vor seiner Laufbahn im Bundestag arbeitete er als Jurist unter anderem bei der Stadt Würzburg. Im Bundestag musste sich Hoffmann – schon qua Amt als parlamentarischer Geschäftsführer – auch immer wieder mit der AfD anlegen. Diese Aufgabe dürfte er bei künftigen Debatten auch als Landesgruppenchef innehaben. Zudem ist er als Landesgruppenchef auch Mitglied des Koalitionsausschusses von Union und SPD.