Blindgänger in Hannover erfolgreich entschärft

Hannover - Ein 250 Kilogramm schwerer Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Montagabend in Hannover erfolgreich entschärft worden. „... und das war's: Ein Heck-Zünder konnte herausgedreht werden. Die Bombe ist entschärft, die Menschen dürfen in ihre Häuser zurückkehren“, twitterte die Feuerwehr Hannover am Abend. Die britische Fliegerbombe war zuvor auf dem Gelände einer Firma entdeckt worden.

Schon vor rund drei Wochen war auf demselben Gelände im Stadtteil Brink-Hafen bereits eine ebenfalls 250 Kilogramm schwere Bombe gefunden und entschärft worden.