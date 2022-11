Bisher 17 Großgewinne für Thüringer Lotto-Spieler

Suhl - Lotto-Spieler in Thüringen haben dieses Jahr bisher 17 Großgewinne eingefahren. Der jüngste über gut 131.000 Euro wurde in der Lotterie Eurojackpot am Freitag erzielt, wie die Thüringer Staatslotterie am Samstag in Suhl informierte. In der Woche zuvor hatte ein Thüringer Lottospieler fast 3,6 Millionen Euro im Spiel 77 gewonnen.

Voriges Jahr waren insgesamt 17 Mal Gewinne von mindestens 100.000 Euro ausgeschüttet worden. In einem Fall erhielt ein Spieler oder eine Spielerin aus dem Eichsfeld die Summe von rund 1,9 Millionen Euro.