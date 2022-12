Bischof wünscht Menschen Kraft zur Krisenbewältigung

Dresden - Der Bischof des Bistums Dresden-Meißen, Heinrich Timmerevers, hat den Menschen in seiner Weihnachtsbotschaft Kraft zur Krisenbewältigung gewünscht. „Krieg, Energiekrise und Klimawandel – Weihnachten feiern wir nach Coronajahren wieder mitten in Krisensituationen. In diesen dunklen Tagen erlebe ich eine große Sehnsucht der Menschen, dass Weihnachten entgegen aller Krisen einfach 'schön' wird“, erklärte der Bischof am Samstag. Er wünsche sich, dass viele Menschen von diesem Fest berührt werden und darüber staunen können. „Wer staunt, der entdeckt einen größeren Horizont über momentane Krisen hinaus. Wer staunt, schöpft Kraft, um Krisen zu bewältigen.“