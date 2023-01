Bewerbung für Polizei-Hochschule ganzjährig möglich

Aschersleben - Das Land Sachsen-Anhalt verzichtet bei den Bewerbungen für eine Polizeilaufbahn an der Fachhochschule in Aschersleben auf eine Bewerbungsfrist. „Wer zwischen 16 und 37 Jahren alt ist, einen Realschulabschluss oder das (Fach-)Abitur hat und sich für den Polizeiberuf interessiert, kann sich das ganze Jahr über bewerben“, sagte eine Sprecherin des Innenministeriums am Dienstag.

Sachsen-Anhalt wolle auch in diesem Jahr verstärkt Nachwuchskräfte einstellen, „um den Personalaufbau bei der Landespolizei fortzusetzen“, sagte die Sprecherin. 2023 sollen rund 550 Polizeianwärterinnen und -anwärter ihr Studium oder ihre Ausbildung in Aschersleben anfangen. Bis Ende 2026 soll die Polizei nach Angaben des Innenministeriums vom Dezember auf mindestens 7000 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte anwachsen.