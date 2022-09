Groß Ilsede - In der Nacht von Freitag auf Samstag haben zwei bisher unbekannte Täter eine Tankstelle in Groß Ilsede im Landkreis Peine überfallen und den Kassierer mit Pistolen bedroht. Sie forderten ihn auf, Bargeld herauszugeben, und flohen dann, wie das Polizeikommissariat Peine am Samstagmorgen mitteilte. Sie seien bisher nicht gefasst worden. Auch zur Höhe des Diebesgutes ist noch nichts bekannt.