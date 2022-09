Gotha - Ein stark betrunkener Autofahrer ist am Samstagabend in Schlangenlinien durch Gotha gefahren. Eine Atemalkoholkontrolle ergab 2,84 Promille, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Beamten waren demnach bei einer Verkehrskontrolle in der Innenstadt auf den 48-Jährigen aufmerksam geworden. Er musste seinen Wagen vor Ort stehen lassen. Die Beamten zogen seinen Führerschein und den Fahrzeugschlüssel ein.