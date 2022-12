Betrunkene Autofahrerin schläft nach Unfallflucht ein

Diekholzen - Eine alkoholisierte Autofahrerin ist nach einer Unfallflucht an einer Bushaltestelle in Diekholzen (Landkreis Hildesheim) eingeschlafen. Zuvor war die Frau am Samstagmorgen in Hildesheim von der Straße abgekommen und gegen eine Ampel gefahren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ohne den Unfall zu melden, entfernte sie sich von der Unfallstelle und wurde dabei von Zeugen beobachtet. Kurz darauf meldete ein Busfahrer das Auto an der Bushaltestelle. Die Polizei fand dort die schlafende Frau vor.