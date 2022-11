Betrunkene Autofahrerin bei Unfall schwer verletzt

Schöneck/Zwickau - Eine betrunkene Autofahrerin ist in Schöneck im Vogtland in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen zwei Baumstümpfe gefahren. Die 39-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in Zwickau am Dienstag mitteilte. Bei dem Unfall am Montagabend entstand ein Schaden von etwa 20 000 Euro. Bei der Frau wurde bei einem Atemalkoholvortest 1,3 Promille gemessen. Das Auto musste abgeschleppt werden. Gegen die Frau wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.