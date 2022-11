Betrüger bringen Frau um mehrere Tausend Euro

Eine ältere Frau hält Euronoten in der Hand.

Haldensleben - Kriminelle haben eine Frau unter einem Vorwand zum Uniklinikum Magdeburg gelockt und sie dort um mehrere Tausend Euro gebracht. Die 67-Jährige erhielt am Montag zu Hause einen Anruf von einer Frau, die sich als die Tochter ausgab, wie die Polizei am Dienstag in Haldensleben mitteilte. Sie habe von einer schweren Corona-Variante berichtet, wegen der sie auf der Intensivstation behandelt werde. Es sei dringend eine Infusion nötig, das Genehmigungsverfahren bei der Krankenkasse dauere zu lang. Das Medikament könne sofort bezahlt werden.

Die angerufene 67-Jährige suchte laut Polizei alle verfügbaren Barmittel zusammen und fuhr zum Krankenhaus - die ganze Zeit hatte sie telefonischen Kontakt zur vermeintlichen Tochter. An der Klinik übergab die 67-Jährige das Geld einer Frau. Wenig später verabschiedete sich die Anruferin. Erst als die tatsächliche Tochter am Abend anrief, wurde der Frau der Betrug bewusst, wie die Polizei weiter mitteilte.