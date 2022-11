Betrug: Frau erleidet Schaden in Höhe von 36.000 Euro

Aschersleben - Eine Frau aus Aschersleben (Salzlandkreis) ist im Internet Opfer von Betrug geworden. Es sei ein Schaden in Höhe von 36.000 Euro entstanden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Geschädigte sei bei Facebook auf eine Werbeanzeige gestoßen. Dabei sei ihr versprochen worden, dass sie mit einer Einzahlung in Höhe von 250 Euro einen erheblichen Gewinn erzielen könne. Nachdem sie ihre Kontaktdaten auf einer Website eintrug, wurde sie laut Polizei durch einen vermeintlichen Broker kontaktiert. Dieser habe sie zur Investition in Crypto-Währungen animiert. „Der versprochene Gewinn blieb aus“, so die Polizei.