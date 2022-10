Bertelsmann-Studie zu Kitas löst kontroverse Reaktionen aus

Dresden - Die Bertelsmann-Studie zur frühkindlichen Bildung hat in Sachsen kontroverse Reaktionen ausgelöst. „Selbstverständlich sind Kita-Qualität und der Personalschlüssel weiter Thema im Kultusministerium, um die Bildungschancen unserer Kinder bestmöglich zu gestalten“, erklärte Minister Christian Piwarz (CDU) am Donnerstag. „Völlig überzogen und an der Realität vorbei seien aber die Forderungen einer kindgerechten Personalausstattung nach wissenschaftlichen Empfehlungen. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) verwies darauf, dass Sachsen bei der Ausstattung mit Personal in Kindertageseinrichtungen erneut einen der letzten Plätze im bundesweiten Maßstab einnehme und damit erheblich hinter den Bedürfnissen der Kinder, Eltern und Beschäftigen zurückbleibe.

Nach der Studie der Bertelsmann Stiftung werden im Freistaat 93 Prozent der Kita-Kinder in Gruppen mit einer Personalausstattung betreut, die nicht kindgerecht ist.