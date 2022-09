Berliner Senat berät über Energieversorgung

Nur in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses brennt am frühen Morgen Licht.

Berlin - Der Berliner Senat berät am Dienstag einmal mehr über die aktuelle Situation bei der Energieversorgung und deren Sicherstellung in den kommenden Monaten. Thema wird auch das geplante Maßnahmepaket sein, mit dem der Senat Bürgern und Unternehmen angesichts hoher Energiepreise unter die Arme greifen will - ergänzend zum neuen Entlastungspaket des Bundes. Konkrete Beschlüsse zu beiden Punkten sind indes nicht zu erwarten. Darüber hinaus wollen die Senatorinnen und Senatoren unter anderem über die Unterbringung von Asylbewerbern reden, die wegen einer gestiegenen Zahl von Neuankömmlingen schon seit geraumer Zeit schwieriger geworden ist. Eine Pressekonferenz ist für 14.00 Uhr vorgesehen.