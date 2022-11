Berliner Aquarium bleibt vorerst offen

Die Kassen am Eingang zum Berliner Zoo sind am Nachmittag geschlossen.

Berlin - Von der Schließung des Berliner Zoos wegen eines Falls von Vogelgrippe ist das Aquarium zunächst nicht betroffen. Das Haus bleibe geöffnet, war am Freitag auf Schildern am Zoo zu lesen. Zuvor war das Zoogelände geräumt worden. Denn bei einem am Sonntag im Zoo verstorbenen Vogel - einem Hammerkopf - war die sogenannte Aviäre Influenza nachgewiesen worden.

Das Virus H5N1 ist bisher nur in seltenen Einzelfällen mit Infektionen beim Menschen in Verbindung gebracht worden. In Vogelbeständen kann es sich jedoch leicht ausbreiten - für sie ist es eine tödliche Gefahr.