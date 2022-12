Beethovens 9. Sinfonie zu Silvester noch intensiver erleben

Leipzig - Das Gewandhausorchester lädt zum Ende des Jahres zu einem besonderen Konzert: Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause kann das Publikum am 31. Dezember Beethovens 9. Sinfonie lauschen und gleichzeitig auf ein ergänzendes Online-Angebot zugreifen. Über eine Webseite kann die Partitur mitgelesen, in alten Programmheften gestöbert oder historische Konzertübertragungen gehört werden, wie das Konzerthaus am Donnerstag in Leipzig mitteilte. Auch sei es möglich, Interviews mit beteiligten Künstlerinnen und Künstlern zu sehen oder das Konzert über einen Livestream aus verschiedenen Kameraperspektiven anzuschauen. Das Angebot sei bereits ab dem 27. Dezember abrufbar. Das Orchester spielt die Sinfonie das erste Mal seit zwei Jahren wieder vor Publikum und wird dabei von Hauskapellmeister Andris Nelsons geleitet.