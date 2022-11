Gleichstellung Beauftragte: Frauenhäuser sollten Landesaufgabe sein

Tausende Frauen werden Jahr für Jahr in Thüringen Opfer häuslicher Gewalt. In Frauenhäusern können Betroffene Schutz finden, doch es gibt sie nicht in jedem Landkreis. Die Gleichstellungsbeauftragte würde die Struktur am liebsten ändern.