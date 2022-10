Bau der A72 bei Zwenkau: Brücke wird in Position gebracht

Zwenkau - Die Bauarbeiten an der seit Freitag gesperrten Anschlussstelle Zwenkau der Bundesstraße 95 im Landkreis Leipzig verlaufen weiterhin planmäßig. Wie vorab geplant, werde im Laufe des Sonntags eine 1650 Tonnen schwere und 79 Meter lange Brücke in ihre endgültige Position gebracht, wie Tino Möhring von der Autobahn GmbH am Sonntag mitteilte. Die Sperrung soll anschließend voraussichtlich am Montagmorgen (5.00 Uhr) wieder aufgehoben werden.

Die Bauarbeiten auf der Höhe von Böhlen sind Teil der Fertigstellung des letzten Abschnittes der Autobahn 72 zwischen Chemnitz und Leipzig. Die insgesamt 162 Kilometer lange Autobahnverbindung vom Bayerischen Vogtland über Chemnitz bis Leipzig entsteht Stück für Stück seit 2003.