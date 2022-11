Autounfall in Reichenbach: Zwei Verletzte

Reichenbach - Bei einem Autounfall in Reichenbach im Vogtlandkreis sind zwei Personen verletzt worden. Am Mittwochmorgen sei ein 23-Jähriger Fahrer mit einer 45-Jährigen Fahrerin in einer Kreuzung zusammengestoßen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die 45-Jährige sei vorfahrtsberechtigt gewesen. Beide Fahrer wurden nach Angaben der Polizei leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden sei auf 20.000 Euro geschätzt worden.