Autofahrerin fährt mit Wagen gegen eine Hauswand

Hagen am Teutoburger Wald - Eine Frau ist in Hagen am Teutoburger Wald (Landkreis Osnabrück) mit ihrem Wagen gegen eine Hauswand gefahren. Die 40 Jahre alte Fahrerin blieb bei dem Unfall am frühen Sonntagmorgen unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Schaden wurde demnach auf rund 75.000 Euro geschätzt. Da die Beamten Hinweise auf Alkoholkonsum feststellten, beschlagnahmten sie den Führerschein der Frau und veranlassten eine Blutprobe. Das Auto wurde abgeschleppt.