Autofahrer prallt nach Überholmanöver gegen Baum und stirbt

Bruchhausen-Vilsen - Ein Autofahrer ist auf einer Landstraße in Bruchhausen-Vilsen im Landkreis Diepholz mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt und dabei ums Leben gekommen. Der 33-Jährige habe bei einem Überholvorgang am Mittwochmorgen einen Transporter berührt und sei von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Dort riss er zunächst einen Baum um und prallte anschließend gegen einen weiteren. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.