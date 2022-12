Auto überschlägt sich: Fahrer schwer verletzt

Dingelstädt - Bei einem Autounfall hat sich ein 36-Jähriger am Donnerstagabend schwer verletzt. Er sei mit seinem Fahrzeug bei Dingelstädt (Landkreis Eichsfeld) von der Fahrbahn abgekommen und in den Straßengraben gefahren, teilte die Polizei am Freitag mit. Anschließend überschlug sich der Wagen mehrfach auf dem angrenzenden Feld. Der Mann wurde dabei im Fahrzeug eingeklemmt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn nach der Bergung durch die Feuerwehr in ein Krankenhaus. Wegen des Unfalls kam es zu Sperrungen. Die Polizei ermittelt nun nach der Unfallursache.