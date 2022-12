Auto stürzt von Brücke sieben Meter in die Tiefe

Hämelerwald - Eine Frau ist mit ihrem Auto von einer Brücke in Niedersachsen rund sieben Meter in die Tiefe gestürzt und beinahe auf ein anderes Fahrzeug gekracht. Ihr Wagen brach nach Feuerwehrangaben in der Nacht zu Mittwoch durch das Geländer der Brücke in Lehrte und landete auf einer darunter liegenden Straße, wo er auf dem Dach liegen blieb. Der Fahrer eines herannahenden Autos, das nur etwa 15 Meter entfernt war, konnte gerade noch rechtzeitig bremsen. Zusammen mit seinen Mitfahrern versorgte er die verletzte Frau, die sich selbst aus dem völlig zerstörten Wrack befreien konnte. Die 58-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht, war laut Polizei aber nicht in Lebensgefahr. Die Ursache des Unfalls blieb zunächst unklar. Andere Fahrzeuge seien aber nicht beteiligt gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Am Auto der Frau entstand Totalschaden.