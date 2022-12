Auto rutscht bei Unfall auf A115 zwischen zwei Leitplanken

Berlin - Auf der Autobahn 115 in Berlin-Nikolassee ist ein Auto zwischen zwei Leitplanken gerutscht. Mit einem Feuerwehrkran und einem Rüstwagen wurde das Auto am Samstagmorgen herausgehoben, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Fahrer wurde leicht verletzt und musste aus dem Auto befreit werden. Die Feuerwehr gab zunächst nicht an, ob eine Frau oder ein Mann am Steuer saß. Im Auto saß noch ein Hund. Die Ausfahrt am Kreuz Zehlendorf war zwei Stunden gesperrt, auf der Autobahn selbst nur eine Spur. Die Feuerwehr warnt vor aktuell schwierigen Witterungsverhältnissen wegen Glätte und Schnee.