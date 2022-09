Auto prallt im Jerichower Land gegen Baum: 34-Jähriger tot

Karow - Ein Autofahrer ist bei einem Unfall im Jerichower Land in Sachsen-Anhalt gegen einen Baum gefahren und tödlich verletzt worden. Der 34 Jahre alte Mann sei am Samstagnachmittag mit seinem Wagen zwischen der Ortschaft Karow und der Landesgrenze zu Brandenburg von der Fahrbahn abgekommen, sagte ein Sprecher der Polizei. In der Folge sei er mit dem Baum kollidiert, der auf das Fahrzeug abknickte. Der Mann wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er starb noch an Ort und Stelle. Warum der 34-Jährige von der Fahrbahn abgekommen war, war zunächst unklar. Weitere Beteiligte gab es nicht. Die Straße war zur Unfallaufnahme zeitweise in beide Richtungen voll gesperrt.