Auto kracht gegen Baum: Fahrer stirbt im Krankenhaus

Rhede - Nach einem Aufprall eines Autos gegen einen Baum in Rhede (Landkreis Emsland) ist der 56-jährige Fahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam der Mann am Samstagmittag mit seinem Auto links von der Straße ab, überfuhr ein Straßenschild und fuhr gegen den Baum. Er wurde demnach reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht, wo er kurz darauf verstarb. Die Ursache für den Unfall war zunächst unklar.