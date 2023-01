Leipzig - Das Stadtgeschichtliche Museum Leipzig widmet sich in einer neuen Ausstellung dem musikalischen Leben in der Stadt zur Nazi-Zeit. Die Schau „Hakenkreuz und Notenschlüssel“ zeige in neun Themenbereichen, dass Leipziger Institutionen wie Thomanerchor, Oper oder Gewandhaus sich vielfach regimeaffin gezeigt hätten, teilte das Museum mit. Zudem werden verschiedene Lebenswege von Künstlern nachgezeichnet.

Ein zentraler Abschnitt widme sich außerdem Richard Wagner und Felix Mendelssohn Bartholdy - der erste Hitlers Lieblingskomponist, dem ein monumentales Denkmal in Leipzig errichtet werden sollte, der zweite jüdischer Herkunft, dessen Denkmal 1936 zerstört wurde. „Hakenkreuz und Notenschlüssel“ ist vom 27. Januar bis zum 20. August 2023 zu sehen.