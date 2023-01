Ausstellung über Shaul Ladany: KZ und Attentat überlebt

Hannover - In der Akademie des Sports in Hannover wird an diesem Donnerstag eine Ausstellung über das Leben des Olympia-Gehers und Holocaust-Überlebenden Shaul Ladany eröffnet. Der 86-Jährige überlebte 1944 das Konzentrationslager Bergen-Belsen und 1972 den Anschlag palästinensischer Terroristen auf die israelische Mannschaft bei den Olympischen Spielen in München.

Ladany nahm an zwei Olympischen Spielen teil, hält immer noch den Weltrekord über die nicht-olympische Geher-Distanz von 50 Meilen, er war Professor für Ingenieurwissenschaften und begann bereits im Alter von 13 Jahren, Dokumente aus dem KZ Bergen-Belsen und später auch Objekte zum Olympia-Attentat von München zu sammeln. Daraus entstand eine Wanderausstellung unter dem Titel „Lebensläufe. Verfolgung und Überleben im Spiegel der Sammlung von Shaul Ladany“, die bis Ende Februar als Leihgabe der Gedenkstätte Bergen-Belsen in Hannover zu sehen ist.

„Ich erinnere mich an alles, was ich durchmachen musste“, sagte Ladany dem NDR. „Aber ich habe immer nach vorne geschaut. Ich habe nie gezögert, über diese Dinge zu sprechen. Es ist nicht so, dass ich es mag, darüber zu sprechen. Aber ich kann es halt.“

An der Eröffnung der Ausstellung um 17.30 Uhr wird Ladany selbst teilnehmen. In einer Gesprächsrunde trifft er dabei unter anderem auf den Beauftragten der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland, Felix Klein, sowie die Gedenkstätten-Leiterin Elke Gryglewski.