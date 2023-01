Auffahrunfall mit vier Lkw und einem Kleintransporter auf A2

Braunschweig - Bei einem Auffahrunfall mit vier Lkw und einem Kleintransporter sind am Montag auf der Autobahn 2 bei Braunschweig zwei Fahrer verletzt worden. Einer von ihnen wurde ins Krankenhaus gebracht, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Unter den beteiligen Fahrzeugen sei auch ein Schwertransporter gewesen, der Kleintransporter war sein Begleitfahrzeug. Es entstand erheblicher Sachschaden an allen Lastwagen. Die Aufräumarbeiten dauerten bis in den Abend an, weil drei Lkw abgeschleppt werden mussten. Zwischen den Anschlussstellen Braunschweig-Ost und Kreuz Braunschweig-Nord staute sich der Verkehr kilometerlang, da die Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt werden musste.