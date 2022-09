Auf kurzen Beinen ins Ziel: Dackelrennen in Oberkrämer

Oberkrämer/ - Es zählt nur Schnelligkeit: Beim Dackelrennen im brandenburgischen Oberkrämer (Landkreis Oberhavel) sind am Sonntag nach Veranstalterangaben 60 Vierbeiner an den Start gegangen. Das sei Rekord, sagte eine Sprecherin. 150 Meter mussten die Hunde hinter sich bringen, wie es in der Ankündigung hieß. Immer wieder schallte es über den Platz „Auf die Plätze, fertig, los“ - und der jeweilige Starter flitzte unter dem Applaus der Besucher über den Platz während seine Zeit genommen wurde. Das Spektakel verfolgten nach Veranstalterangaben etwa 1000 Gäste.

Solche Rennen gibt es inzwischen überall in Deutschland für verschiedene Hunderassen. Um Ehrgeiz und Leistung geht es dabei meist nicht, der Spaß für Hund und Halter steht im Vordergrund. Dackel wurden ursprünglich als Jagdhunde gezüchtet, sie sollen nach Füchsen und Dachsen stöbern. Es gibt in vielen verschiedenen Formen und Haarlängen, kurz, lang oder rau.