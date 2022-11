Alba nach Euroleague-Niederlagenserie: „Zerrt am Gemüt“

Berlin - Der Frust sitzt bei Alba Berlin nach der sechsten Niederlage in Serie in der Basketball-Euroleague tief. „Das ist sehr bitter und unnötig. Das tut jetzt einfach gerade weh“, sagte Nationalspieler Johannes Thiemann nach der 84:88-Heimpleite gegen Roter Stern Belgrad. Und auch Manager Marco Baldi war geknickt. „Wir haben alles mobilisiert. Aber am Ende stehen wir mit leeren Händen da. Das zerrt am Gemüt“, sagte er.

Und die nächsten Aufgaben lassen sogar noch eine Verlängerung dieser Negativserie befürchten. „Wir spielen jetzt gegen drei absolute Topteams. Wir wissen schon, was jetzt auf uns zu kommt“, warnte Baldi. Den Auftakt macht am Donnerstag das Gastspiel beim Tabellenzweiten Olympiakos Piräus (20.00 Uhr/Magentasport). Es folgen Barcelona und Fenerbahce.

Alba braucht aber dringend wieder Erfolgserlebnisse. Aufgrund des harten Euro-Programmes sieht Baldi die größeren Chancen aber eher in der Bundesliga. „Die müssen wir uns vor allem in der BBL holen“, forderte der 60-Jährige. Dabei sind die Berliner weiter auf Formsuche. „Wir sehen, dass wir in einer schwierigen Phase sind. Wir sehen, dass wir Spieler haben, die verletzt waren und noch mit ihrer Form kämpfen“, sagte der Alba-Manager.

Vor allem, die aus längerer Verletzungspause zurückgekehrten Maodo Lo, Johannes Thiemann und Malte Delow seien „nicht da, wo sie schon mal waren“, so Baldi. So fehlt aktuell die Balance im Spiel. „Wir kriegen zum Teil die Entlastung nicht, weil wir nicht so breit sind, wie wir sein könnten“, sagte Baldi.

Zu viele Spiele und zu lange Spielzeiten kosten Alba gerade zu viel Energie. So war das Team gegen Roter Stern in der Endphase total platt. „„Zum Schluss konnten ein Paar kaum noch laufen“, fand Baldi. Und doch gilt es, die Müdigkeit aus den Kochen zu bekommen. „Wir müssen schnell wieder unsere Energie finden“, meinte Guard Jaleen Smith.