AfD-Politiker eröffnet Landtag als Alterspräsident

Hannover - Der umstrittene AfD-Politiker Jozef Rakicky hat als Alterspräsident die erste Sitzung des niedersächsischen Landtags nach der Wahl eröffnet. Nach den Willkommensworten des Chefarzts am Dienstag in Hannover gab es von den Fraktionen von SPD, CDU und Grünen nur verhaltenen Applaus. In seiner Rede sagte er, gesellschaftlicher Friede wachse nicht dadurch, dass nur eine Meinung als die richtige gelte.

Mit 66 Jahren ist der in der Tschechoslowakei geborene Rakicky der älteste Abgeordnete in der neuen Legislaturperiode. Anfang des Jahres hatte er mit Kritik an der Corona-Impfkampagne für Aufsehen gesorgt. Die Helios-Klinik in Helmstedt, an der Rakicky die Neurologie leitet, distanzierte sich daraufhin von seinen Äußerungen.