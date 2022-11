A14 nach Unfall mit Lkw für elf Stunden gesperrt

Bernburg (Saale) - Wegen eines Unfalls zwischen Plötzkau und Bernburg im Salzlandkreis war die A14 bis in die Nacht gesperrt. Am Dienstagmittag war ein Lkw in Richtung Schwerin aus unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Er durchbrach die Leitplanke, kippte im Graben um und blieb auf der Seite liegen. Der Lastwagen hatte Paletten geladen. Der 61-jährige Fahrer blieb unverletzt. Aufgrund der Bergung war die Fahrbahn für elf Stunden gesperrt.