80-jährige Fußgängerin stirbt bei Verkehrsunfall

Gräfenhainichen - Bei einem Verkehrsunfall in Gräfenhainichen im Landkreis Wittenberg ist eine 80-jährige Fußgängerin gestorben. Die Rentnerin sei am Mittwochabend beim Überqueren einer Kreuzung von dem Auto eines 68-Jährigen erfasst worden, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Trotz mehrerer Reanimierungsversuche verstarb die 80-Jährige demnach noch vor Ort an ihren schweren Verletzungen. Die Unfallursache war zunächst unklar.