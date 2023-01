63-jähriger Radfahrer stirbt bei Unfall in Wurzen

Wurzen - Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Wurzen ist ein 63 Jahre alter Mann gestorben. Er sei am Dienstag im Ortsteil Burkartshain (Landkreis Leipzig) auf seinem Fahrrad über eine Kreuzung gefahren, habe dabei jedoch die Vorfahrt missachtet, teilte die Polizei am Mittwoch mit. So habe ihn das Auto einer 28-Jährigen erfasst. Der Radfahrer starb den Angaben zufolge noch an der Unfallstelle. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.