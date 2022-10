Münchenbernsdorf - Ein 58-jähriger Mopedfahrer ist in Münchenbernsdorf (Landkreis Greiz) gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der Mann am Donnerstagmittag auf dem Karl-Marx-Platz unterwegs, als es zu dem Sturz kam. Der schwer verletzte Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Wie es genau zu dem Unfall kam, war den Angaben zufolge noch unklar.