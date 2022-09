56-Jährige aus Burgwedel vermisst: Polizei ohne Spur

Burgwedel - Nach dem Verschwinden einer 56-jährigen Frau aus Burgwedel gibt es noch immer keine Spur der Vermissten. Es gebe keine neuen Erkenntnisse, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Zuvor hatte die Behörde in der Hoffnung auf Hinweise Fotos der Frau und ihres Autos veröffentlicht. Nach früheren Polizeiangaben ist nicht auszuschließen, dass die Frau das Opfer einer Gewalttat wurde. Ermittelt wird in alle Richtungen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen war die 56-Jährige am vergangenen Samstag (10. September) zuletzt gesehen worden. Am folgenden Sonntag kam sie nicht zu einem Treffen mit einer Freundin, die einen Tag später die Polizei alarmierte.

Nach Angaben der Polizei hatte die 56-Jährige zum Zeitpunkt ihres Verschwindens schulterlange, blonde und gelockte beziehungsweise wellige Haare. Gesucht werden auch Hinweise auf ihren schwarzen Kombi.