49-jähriger Radfahrer bei Sturz schwerverletzt

Föritztal - Ein 49-jähriger Fahrradfahrer ist im Föritztal (Landkreis Sonneberg) gestürzt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde der Mann am Samstagnachmittag mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, bevor die Polizeibeamten am Unfallort eintrafen. Der Radfahrer erlitt unter anderem Verletzungen am Kopf.

Nach Angaben von Zeugen soll der 49-Jährige wegen zu hoher Geschwindigkeit gestürzt sein. Informiert wurde die Polizei von Feuerwehrkräften, die zur technischen Unterstützung angefordert wurden.