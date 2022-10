36-Jähriger erstochen - Verdächtige in Untersuchungshaft

Bremen - Eine blutige Tat mit einem Toten beschäftigt die Ermittler in Bremen. Zeugen hatten in der Nacht zum Samstag plötzlich einen Mann um Hilfe schreien hören, teilte die Polizei mit. Als sie ihm zur Hilfe eilten, fanden sie ihn stark blutend mit mehreren Stichverletzungen vor. Zusammen mit den dazu gerufenen Rettungskräften leisteten sie Erste Hilfe, doch der 36-Jährige starb noch vor Ort. Die Tat ereignete sich auf einer Straße in einem dicht besiedelten Wohngebiet im Bremer Stadtteil Neustadt.

Als die Polizei eintraf, fand sie in der Nähe des Tatortes zwei Verdächtige. Die 41 und 25 Jahre alten Männer wurden nach Angaben der Polizei am Samstag verhört. Anschließend kamen sie in Untersuchungshaft. Laut den Ermittlern kannten sich das Opfer und die zwei Verdächtigen. Was am Tatort genau vorgefallen ist oder ob der Leichnam des Opfers noch obduziert wird, war zunächst noch unklar. Auch mit was für einer Waffe der 36-Jährige tödlich verletzt wurde, sei nach Angaben der Polizei noch unbekannt. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen, die die Tat oder die Verdächtigen beobachtet haben.