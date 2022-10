Rodewisch - Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos in der Nähe von Rodewisch (Vogtlandkreis) ist ein Sachschaden von 35.000 Euro entstanden. Die beiden Fahrer im Alter von 82 und 67 Jahren blieben unverletzt, teilte die Polizei am Samstag mit. Der 82-jährige Mann habe am Freitag wohl beim Abbiegen den Wagen des 67-Jährigen übersehen. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.