32-Jähriger stirbt nach Verletzung - Ehefrau tatverdächtig

Elbe-Parey - In der Folge einer körperlichen Auseinandersetzung mit seiner Ehefrau ist in Elbe-Parey (Jerichower Land) ein 32-Jähriger ums Leben gekommen. Der Mann habe am Donnerstagabend eine Stichverletzung in den Brustkorb erlitten, teilte die Polizei in Stendal am Freitag mit. Die Umstände der Tat seien noch nicht geklärt. Die 39 Jahre alte Ehefrau wurde vorläufig festgenommen und sollte im Laufe des Freitags einem Haftrichter vorgeführt werden, wie es weiter hieß. Es bestehe der Tatverdacht des Totschlags.