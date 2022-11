300 Teilnehmende bei Warnstreiks der IG Metall in Rostock

Rostock - Knapp eine Woche vor der nächsten Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie haben sich auch Beschäftigte von Unternehmen in Rostock an Warnstreiks beteiligt. Vor dem Gelände der Neptun Werft sowie des Betriebs Caterpillar Motoren versammelten sich nach Angaben der Gewerkschaft IG Metall am Freitag rund 300 Teilnehmer zu einer Kundgebung. Insgesamt waren am Freitag Beschäftigte in 65 Betrieben in Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie dem nordwestlichen Niedersachsen und Bremen aufgerufen, die Arbeit für mehrere Stunden niederzulegen.

Im Norden verhandelt die IG Metall für rund 130.000 Beschäftigte, das nächste Mal in vierter Runde am 10. November in Hamburg. Die Arbeitgeber hatten zuletzt Einmalzahlungen von 3000 Euro und bei einer Laufzeit von 30 Monaten eine nicht bezifferte Erhöhung der Lohntabellen angeboten. Die Gewerkschaft verlangt für einen Zeitraum von zwölf Monaten dauerhaft acht Prozent mehr Geld für die bundesweit rund 3,9 Millionen Beschäftigten.