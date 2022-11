25-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall auf B4

Ausbüttel - Bei einer Kollision zweier Wagen auf der Bundesstraße 4 nahe Ausbüttel (Landkreis Gifhorn) ist ein 25 Jahre alter Autofahrer gestorben. Seine 18 Jahre alte Beifahrerin und die 19 Jahre alte Fahrerin des anderen Autos wurden am Samstagabend schwerstverletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 25-Jährige fuhr aus ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem Auto der 19-Jährigen. Details zu Ursache waren zunächst nicht bekannt.