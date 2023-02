Merseburg - Ein Mann hat in Merseburg einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst durch unverständliche Äußerungen. Der 25-Jährige sei am Donnerstagnachmittag durch die Stadt gelaufen und habe möglicherweise auch einen gefährlichen Gegenstand bei sich gehabt, teilte die Polizei am Abend mit. Weil er nicht gesprächsbereit gewesen sei, sei ein Spezialeinsatzkommando (SEK) eingeschaltet worden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde aber niemand verletzt oder angegriffen, erklärte ein Polizeisprecher. Inzwischen sei der Mann in einer medizinische Einrichtung.

Nach den Angaben der Polizei war der 25-Jährige in den frühen Abendstunden in seiner Wohnung angetroffen worden. Mitarbeiter von Ordnungs- und Rettungsamt seien gerufen worden. Schließlich hätten Rettungskräfte den Mann in die Einrichtung gebracht. Die Polizei will nun auch mit Hilfe weiterer möglicher Zeugen die Hintergründe des Verhaltens des Mannes klären.