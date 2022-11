2021 war jeder sechste Neubau ein Fertighaus

Ein Gerüst steht an einem sich im Bau befindlichen Einfamilienhaus.

Halle - In Sachsen-Anhalt ist im vergangenen Jahr jeder sechste Neubau ein Fertighaus gewesen. Von den knapp 2580 Neubauten wurden über 400 in Fertigteilbauweise erstellt, wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte. Demnach betrug der Anteil von Fertigteilbauten bei Wohngebäuden knapp 12 Prozent. Bei Nichtwohngebäuden (Fabriken, Werkstätte, Lager) lag er bei knapp 34 Prozent. Unter Fertigteilbauweise wird den Angaben zufolge die Errichtung eines Bauwerkes mit vorgefertigten Bauteilen (Fertigteilen) verstanden. Auch Gebäude, die mittels modularem oder seriellem Bauen entstehen, fallen unter diese Kategorie, wie es hieß.