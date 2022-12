15.000 Corona-Patienten 2021 auf Station - Zahl vervierfacht

Halle - Knapp 15.800 Menschen sind im Vorjahr mit einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion in einem Krankenhaus in Sachsen-Anhalt stationär behandelt worden. Das waren im Vergleich zu 2020 mehr als vier Mal so viele Patientinnen und Patienten mit knapp 3700 nachgewiesenen Fällen, wie das Statistische Landesamt am Montag mit. Die Daten basieren den Angaben zufolge auf der fallpauschalenbezogene Krankenhausstatistik. Demnach betrafen zwei Drittel aller stationär behandelten Covid-19-Fälle im Land in 2021 Menschen im Alter ab 65 Jahren (10.300 Fälle). Sachsen-Anhalt hat rund 2,18 Millionen Einwohner.

Die fallpauschalenbezogene Krankenhausstatistik bezieht sich auf das Abrechnungssystem. Die Corona-Pandemie war im März 2020 in Sachsen-Anhalt angekommen.