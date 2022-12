13 Träger haben Regionalsiegel „echt Altmark“ erhalten

Tangermünde - Gut drei Monate nach dem Vergabestart für das neue Regionalsiegel „echt Altmark“ im dünn besiedelten Norden Sachsen-Anhalts gibt es 13 Träger des Siegels. Zertifiziert werden können unter anderem Unternehmen der Gastronomie und Hotellerie, Lebensmittelhersteller und Kunsthandwerker. „Das Siegel zeichnet besondere Produkte sowie inspirierende Erlebnis-Angebote aus“, sagte die Geschäftsführerin des Altmärkischen Regionalmarketing- und Tourismusverbandes, Carla Reckling-Kurz.

Fünf weitere Unternehmen haben das Siegel beantragt und befinden sich in der Zertifizierungsphase, teilte der in Tangermünde ansässige Verband mit. Unterstützung für das „echt Altmark“-Projekt kommt auch vom Land.

Die Altmark-Region besteht aus den Landkreisen Stendal und Salzwedel - dort gibt es viel Fläche und wenig Menschen. Der Altmarkkreis Salzwedel ist etwa so groß wie das Saarland und bringt es auf eine Bevölkerungsdichte von rund 36 Einwohnern pro Quadratkilometer. In Deutschland leben im Schnitt etwa 229 Menschen auf einem Quadratkilometer, in Sachsen-Anhalt sind es 113.