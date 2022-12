Virologe Drosten erklärt Pandemie für beendet - Immunität bald sehr groß in der Bevölkerung

Berlin/DUR - Der bekannte Virologie Christian Drosten hat in einem Interview mit dem Tagesspiegel die Corona-Pandemie für beendet erklärt. „Wir erleben in diesem Winter die erste endemische Welle mit Sars-Cov-2, nach meiner Einschätzung ist damit die Pandemie vorbei“, sagte Drosten in dem Interview.

Christian Drosten gehört zu den bekanntesten Virologen in Deutschland und ist Institutsdirektor an der Charité in Berlin.

Laut Drosten werde die Immunität in der Bevölkerung nach dem Winter so breit und belastbar sein, dass das Virus im Sommer kaum noch durchkommen könne.

Auch die erneute Ausbreitung einer gefährlicheren Variante als Omikron schätzt Drosten als nicht sehr wahrscheinlich ein.

Auch in Sachsen-Anhalt war die Zahl der Neuinfektionen und der Infizierten in den letzten Tagen wieder gefallen.