Die CDU in Sachsen-Anhalt verliert bei der Bundestagswahl stärker als im Bund - und zwei Drittel ihrer Direktmandate. Zwei ländliche Kreise gehen an die AfD. Die Großstädte verlieren die Konservativen an die SPD.

Interessierte Bürger stehen vor einem Pavillon auf der Einheitsexpo 2021 in Halle (Saale) und betrachten die Präsentation des Bundestages. Die Stadt in Sachsen-Anhalt richtet in diesem Jahr die zentrale Feier zum Tag der Deutschen Einheit aus.

Magdeburg/DUR/dpa - Schon nach den ersten Hochrechnungen am Wahlabend war klar, dass sich bundesweit ein knappes Rennen von CDU und SPD abgezeichnet. Die CDU/CSU-Union fuhr am Ende ihr bisher schlechtestes Ergebnis bei Bundestagswahlen ein.

Auch die CDU in Sachsen-Anhalt muss dreieinhalb Monate nach ihrem deutlichen Sieg bei der Landtagswahl jetzt eine derbe Schlappe verdauen. Die CDU erreichte nur 21,0 Prozent und schneidet in Sachsen-Anhalt damit so schlecht ab wie nie zuvor bei einer Bundestagswahl. Strahlender Sieger war auch in Sachsen-Anhalt die SPD, die mit 25,3 Prozent der Zweitstimmen fast so erfolgreich war wie im bundesweiten Ergebnis.

