Palma de Mallorca/MZ - Da, da! Mönchsgeier! Die Wanderer greifen geschwind zu Ferngläsern und versuchen, die riesigen Vögel einzufangen. Zwei Mönchsgeier kreisen in diesem Moment über dem Ostufer des Cuber-Stausees in Mallorcas Tramuntana-Gebirge. Bis zu 2,80 Meter Flügelspannweite können sie erreichen und bis zu zwölf Kilogramm schwer werden. Größere Vögel gibt es in Europa nicht. Ruhig gleiten sie jetzt in großen Bögen über die felsige Berglandschaft und suchen nach Beute. Die muss vor allem eines sein: tot. Mönchsgeier ernähren sich von Aas. Riechen können sie es nicht, aber sie sehen extrem scharf und weit. Haben sie Beute ausgemacht, schießen sie blitzschnell hinab – sehr zur Freude der Teilnehmer von Geier-Wanderungen, die die Stiftung „Fundación Vida Silvestre Mediterránea“ regelmäßig durchführt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.